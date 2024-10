Isaechia.it - Amici 24, si accende la discussione tra Alessia Pecchia e Rebecca Ferrari: “Perfida!”

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Nel daytime diandato in onda nel pomeriggio, abbiamo assistito a unatra le ballerine. Nello specifico,non ha per niente apprezzato alcuni commenti della collega in merito alla sua personale classifica dei ballerini della scuola die glielo ha fatto notare con queste parole: Quando dici le cose non le dici in maniera serena, c’è qualcosa di perfido dentro. Bisogna essere obiettivi nella vita. Va bene che non ti piacciono i latini però bisogna riconoscere il ballerino, lo stile che fa e quanto vale nello stile. Parlate sotto, con il cuscino in faccia, non lo fate serenamente. So riconoscere le persone che mi guardano in un modo e chi in un altro. A questo puntoha ribattuto:a me non lo dici. Ma se ti ho detto che sei bravissima.