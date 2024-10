America’s Cup, Ineos Britannia presenta subito la candidatura e sarà ancora Challenger of Record (Di lunedì 21 ottobre 2024) Si pensa alla prossima avventura. Emirates Team New Zealand ha conquistato la 37ª edizione dell’America’s Cup di vela. L’affermazione dell’equipaggio neozelandese è stata netta nella finale a Barcellona, contro Ineos Britannica: 7-2 lo score in favore dei Kiwi che hanno così ottenuto il terzo successo consecutivo in una competizione così prestigiosa dopo quelli del 2017 e del 2021 e parliamo del quinto trionfo complessivo nella loro storia in Coppa America. Da parte di Ineos c’è però la voglia di riprovarci ed ecco quindi la candidatura per la 38ª edizione, essendo ancora Challenger of Record, ovvero il primo team a manifestare la volontà di competere nella prossima circostanza. “Abbiamo lanciato il guanto di sfida per la 38ª America’s Cup e la sfida è stata accettata dal Royal New Zealand Yacht Squadron“, ha affermato Bertie Bicket, direttore del Royal Yacht Squadron Ltd. Oasport.it - America’s Cup, Ineos Britannia presenta subito la candidatura e sarà ancora Challenger of Record Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Si pensa alla prossima avventura. Emirates Team New Zealand ha conquistato la 37ª edizione dell’Cup di vela. L’affermazione dell’equipaggio neozelandese è stata netta nella finale a Barcellona, controBritannica: 7-2 lo score in favore dei Kiwi che hanno così ottenuto il terzo successo consecutivo in una competizione così prestigiosa dopo quelli del 2017 e del 2021 e parliamo del quinto trionfo complessivo nella loro storia in Coppa America. Da parte dic’è però la voglia di riprovarci ed ecco quindi laper la 38ª edizione, essendoof, ovvero il primo team a manifestare la volontà di competere nella prossima circostanza. “Abbiamo lanciato il guanto di sfida per la 38ªCup e la sfida è stata accettata dal Royal New Zealand Yacht Squadron“, ha affermato Bertie Bicket, direttore del Royal Yacht Squadron Ltd.

