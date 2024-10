Amap, Giambona (Pd): "Centrodestra pensa alle poltrone mentre Palermo affronta crisi idrica" (Di lunedì 21 ottobre 2024) "Da settimane permane lo stato di crisi idrica in Sicilia e che, dal 7 ottobre, ha colpito anche Palermo con l’inizio del programma di razionamento idrico. Ma la questione ingiustificabile è che in un momento di grave crisi non sia stato ancora nominato il nuovo amministratore unico di Amap. Una Palermotoday.it - Amap, Giambona (Pd): "Centrodestra pensa alle poltrone mentre Palermo affronta crisi idrica" Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) "Da settimane permane lo stato diin Sicilia e che, dal 7 ottobre, ha colpito anchecon l’inizio del programma di razionamento idrico. Ma la questione ingiustificabile è che in un momento di gravenon sia stato ancora nominato il nuovo amministratore unico di. Una

Ministro Nordio sabato a Palermo al convegno "Composizione negoziata per la crisi di impresa" - “Composizione negoziata per la crisi di impresa. Procedure telematiche e lo stato dell'arte” è il titolo del convegno, che si svolgerà sabato prossimo 19 ottobre, a partire dalle 10, nella Sala Terrasi della Camera di Commercio Palermo Enna (via Emerico Amari 11), che organizza assieme al Punto... (Palermotoday.it)

Con il Palermo arrivò la prima mini crisi - E al di là delle difficoltà che potevano esserci con il tecnico Bianco (che comunque resistette sulla panchina ancora diversi mesi) si capì un concetto semplicissimo: contro le squadre alla portata arrivavano i punti, con le corazzate si perdeva. Tre partite e tre successi, entusiasmo alle stelle. Con il Venezia tutto era cominciato bene, con Bonfanti a rete con tocco da bomber d’area di rigore. (Ilrestodelcarlino.it)

Palermo - Faraone in accappatoio protesta per la crisi idrica : “Causata anche da chi governa Sicilia” - Il peggio però ancora deve arrivare: fra qualche ora cinque comuni siciliani, Troina, Cerami, Nicosia, Sperlinga e Gagliano, che fino ad ora hanno fatto una turnazione, acqua ogni sei giorni, saranno senza acqua e potranno essere riforniti solo con le autobotti”. Faraone dice che “ci sono comuni che, già in questi giorni, stanno facendo turnazioni perché l’emergenza idrica sta esplodendo. (Dayitalianews.com)