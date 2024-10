Cityrumors.it - Alan Friedman fa infuriare la Rai: scoppia il caso a Ballando Con Le Stelle, cosa rischia il cronista

(Di lunedì 21 ottobre 2024)è al centro delle polemiche dopo le ultime settimane aCon Le: la Rai manda una lettera di richiamo., dalle palette alle lettere di richiamo. Il notoe sondaggista, attualmente, sta partecipando aCon Le. Le coreografie non convincono, ma non è l’unico problema del celebre volto televisivo. Tutto comincia quando qualche settimana faaccusa la produzione di insulti legati al suo peso.redarguito dalla Rai (ANSA-CityRumors.it)L’intemerata per body shaming fa il giro del Web e non solo, ma la produzione Rai smentisce. Sembrava essere tutto finito in una bolla di sapone, in realtà era soltanto l’inizio. Le premesse, infatti, hanno portato a toni ben più accesi. Non solonon sarebbe stato vittima di body shaming, ma addirittura sarebbe lui ad avere qualche problema con la produzione.