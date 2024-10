Al posto dello studio ci saranno la villa delle spie e la corte delle spie (Di lunedì 21 ottobre 2024) Diletta Leotta è pronta a fare il suo debutto a Mediaset. Sta per arrivare, infatti, la nuova edizione de La Talpa e, alla guida del reality, ci sarà proprio il noto volto tv. Che, ospite di Silvia Toffanin nella puntata di Verissimo del 20 ottobre, ha annunciato il cast ufficiale del programma e l’emozione legata a questa nuova avventura professionale. Iodonna.it - Al posto dello studio ci saranno la villa delle spie e la corte delle spie Leggi tutta la notizia su Iodonna.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Diletta Leotta è pronta a fare il suo debutto a Mediaset. Sta per arrivare, infatti, la nuova edizione de La Talpa e, alla guida del reality, ci sarà proprio il noto volto tv. Che, ospite di Silvia Toffanin nella puntata di Verissimo del 20 ottobre, ha annunciato il cast ufficiale del programma e l’emozione legata a questa nuova avventura professionale.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Prime pagine 21 ottobre : Conte spietato - oro Lautaro. Cura Juve per il gol - Leao cerca un posto - Stasera il posticipo Verona-Monza chiude l'ottava giornata di campionato in Serie A, che vede il Napoli di Conte ancora primo in classifica... (Calciomercato.com)

Prime pagine 21 ottobre : Napoli - Conte spietato. Inter - oro Lautaro. Cura Juve per il gol. Milan - Leao cerca un posto - Stasera il posticipo Verona-Monza chiude l'ottava giornata di campionato in Serie A, che vede il Napoli di Conte ancora primo in classifica... (Calciomercato.com)

Genoa - Biasin boccia Balotelli : «Vi spiego perché e chi preferirei al suo posto» - C’è chi promuove questo trasferimento e chi invece lo vedremmo solo come un spreco. Il giornalista di fede interista ha spiegato perché Balotelli sarebbe un flop in caso di approdo al Genoa Il possibile arrivo di Mario Balotelli al Genoa con conseguente ritorno in Serie A e nel calcio che conta divide le masse. (Calcionews24.com)