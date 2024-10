Ilfattoquotidiano.it - Accise, austerità, catasto, concessioni balneari, Iva, pensioni e “no alla grande finanza”: tutte le giravolte di Meloni in due anni di governo

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Duedi inversioni di rotta da far girare la testa. Dal no all’firma di un nuovo Patto di stabilità che richiede tagli sostanzialispesa pubblica. Dall’altolàspeculativa” all’accoglienza a braccia aperte riservata al numero uno di Blackrock nella speranza che si compri qualche altro asset strategico (quelli che fino a settembre 2022 andavano protetti a tutti i costi da scorribande straniere). Dall’addioriforma Fornero ai piani per tenere al lavoro i funzionari pubblici anche oltre i 67. Dall’abolizione delleall’aumento di quelle sul gasolio. Dal rifiuto della Bolkesteinmessa a gara delle spiagge entro il 2027. Sono solo le più macroscopichedi Giorgianei 24 mesi trascorsi a Palazzo Chigi.