16 Ottobre 2024 – La Nato fornisce all'Ucraina 20,9 miliardi di dollari in aiuti militari nella prima metà del 2024

Gli Stati membri della Nato hanno fornito all'Ucraina aiuti militari per un valore di 20,9 miliardi di dollari nella prima metà del 2024, secondo quanto dichiarato dal Segretario generale della Nato, Mark Rutte, in vista del vertice dei ministri della difesa dell'alleanza, previsto per il 17-18 Ottobre. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha approvato una serie di obiettivi per la risposta di Israele all'attacco missilistico dell'Iran del 1° Ottobre. Il governo rumeno ha approvato il finanziamento dell'addestramento del personale ucraino presso il centro di addestramento dei piloti di aerei F-16 nella base aerea della città di Fetesti, ha informato il portavoce del governo Mihai Constantin. È stata la branca afghana dello Stato islamico, Isis-K, a orchestrare il piano terroristico, poi sventato, che avrebbe dovuto essere messo in atto il giorno delle elezioni.

