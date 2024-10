106 calciatrici contro la Fifa e l’accordo con l’Arabia Saudita

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) 106professioniste di 24 Paesi hanno inviato una lettera al presidente della, Gianni Infantino, con la richiesta di rompere gli accordi con Aramco, la compagnia petrolifera, poiché si tratta di un “regime autocratico che viola in maniera sistematica i diritti delle donne e criminalizza la comunità Lgtbiq+”. A prenderne visione è stato il quotidiano spagnolo El Pais, che ha pubblico alcune parti della lettera: “Le autorità saudite hanno speso migliaia di milioni in patrocini sportivi per tentare di sviare l’attenzione dalla brutale reputazione del regime in materia di diritti umani, ma il trattamento delle donne parla da solo”, scrivono le giocatrici. La reazione arriva dopo che lanello scorso mese di aprile aveva introdotto Aramco come “socio mondiale principale” dell’organismo fino a fine 2027, assieme alla Coca Cola, Adidas, Qatar Airways e Hyndai-Kia.