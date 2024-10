Zonawrestling.net - WWE: Si punta a tornare in Australia, possibile evento nella seconda metà del 2025

(Di domenica 20 ottobre 2024) A inizio anno la WWE ha tenuto inil PLE Elimination Chamber. L’si svolsecittà di Perth ospitato dall’Optus Stadium con oltre 50 mila spettatori presenti. La Compagnia intendeancora oltreoceano e starebbe già trattando con le autoritàne per trovare un accordo. Di nuovo inSecondo quanto evidenziato dal Sunday Times Westn, la WWE intendeinper un altrodopo Elimination Chamber del 2024. WWE e il governo del Paese starebbero trattando per trovare un accordo. Al momento non ci si sbilancia, ma ciò potrebbe avveniredel. La sensazione è che si punti a far ospitare un altro PLE. Il ministro del turismono ha confermato che l’intenzione di ospitare grandi eventi in grado di attirare molti visitatori e turisti come gli eventi WWE e UFC.