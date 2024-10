Venezia-Atalanta, le formazioni ufficiali: Gasp col tridente pesante, Djimsiti c’è (Di domenica 20 ottobre 2024) Venezia-Atalanta, le formazioni ufficiali Venezia (3-4-2-1): Joronen; Candela, Idzes, Svoboda; Sagrado, Duncan, Nicolussi Caviglia, Zampano; Oristanio, Ellertsson; Pohjanpalo. All. Di Francesco A disp. Stankovic, Grandi, Bertinato, Schingtienne, Altare, Anderson, El Haddad, Haps, Crnigoj, Doumbia, Busio, F. Carboni, Yeboah, Raimondo, Gytkjaer. Atalanta (3-4-3): Carnesecchi; De Roon, Hien, Djimsiti; Bellanova, Ederson, Pasalic, Zappacosta; De Ketelaere, Retegui, Lookman. All. Gasperini A disp. Rui Patricio, Rossi, Gelmi, Godfrey, Del Lungo, Palestra, Ruggeri, Cuadrado, Sulemana, Steffanoni, Samardzic, Zaniolo, Vlahovic. Arbitro: Zufferli Bergamonews.it - Venezia-Atalanta, le formazioni ufficiali: Gasp col tridente pesante, Djimsiti c’è Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it (Di domenica 20 ottobre 2024), le(3-4-2-1): Joronen; Candela, Idzes, Svoboda; Sagrado, Duncan, Nicolussi Caviglia, Zampano; Oristanio, Ellertsson; Pohjanpalo. All. Di Francesco A disp. Stankovic, Grandi, Bertinato, Schingtienne, Altare, Anderson, El Haddad, Haps, Crnigoj, Doumbia, Busio, F. Carboni, Yeboah, Raimondo, Gytkjaer.(3-4-3): Carnesecchi; De Roon, Hien,; Bellanova, Ederson, Pasalic, Zappacosta; De Ketelaere, Retegui, Lookman. All.erini A disp. Rui Patricio, Rossi, Gelmi, Godfrey, Del Lungo, Palestra, Ruggeri, Cuadrado, Sulemana, Steffanoni, Samardzic, Zaniolo, Vlahovic. Arbitro: Zufferli

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Venezia-Atalanta LIVE dalle 15 - le formazioni ufficiali : sorpresa Stankovic per Di Francesco - fuori Ruggeri - Venezia-Atalanta è una sfida valevole per l`ottava giornata del campionato di Serie A che vede la formazione allenata da Gasperini impegnata... (Calciomercato.com)

Formazioni ufficiali Venezia-Atalanta - Serie A 2024/2025 - Ecco le scelte dei due allenatori. Le formazioni ufficiali di Venezia-Atalanta, partita valevole per l’ottava giornata di Serie A 2024/2025. . FORMAZIONI UFFICIALI VENEZIA-ATALANTA VENEZIA: in attesa ATALANTA: in attesa The post Formazioni ufficiali Venezia-Atalanta, Serie A 2024/2025 appeared first on SportFace. (Sportface.it)

Formazioni Ufficiali Venezia Atalanta - le scelte per il match - Formazioni ufficiali Venezia Atalanta, le scelte dei due allenatori per il match valido per l’attuale giornata del campionato di Serie A Alle 15:00 la sfida valida per l’ottava giornata di Serie A Venezia Atalanta. FORMAZIONI UFFICIALI VENEZIA ATALANTA. Di seguito le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori. (Calcionews24.com)