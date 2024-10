Una discreta Pianese guarda avanti con fiducia. Prosperi: “Personalità e correttezza” (Di domenica 20 ottobre 2024) Piancastagnaio (Siena), 20 ottobre 2024 – La Pianese è tornata dalla trasferta di sabato 19 ottobre a Rimini con un punto importante (0-0), che porta a tre la striscia di risultati positivi e mantiene per la terza gara consecutiva la porta imbattuta. Allo stadio ‘Romeo Neri’ la partita è stata equilibrata e con pochi squilli, se ci eccettua la traversa dei romagnoli al 5’ (deviazione decisiva di Boer sul colpo di testa di Parigi) e l’azione dei senesi al 13’ con Nicoli che cerca Mignani, anticipato all’ultimo dalla difesa di casa. I biancorossi si erano fatti vivi al 29’ quando Longobardi si avventava su una respinta corta della difesa e calcia da fuori area. La palla non centra lo specchio della porta. Nel secondo tempo Boccadamo si guadagnava un calcio di punizione da posizione pericolosa. Sulla palla andava Proietto che pescava Pacciardi, sfera rimpallata da un difensore di casa. Lanazione.it - Una discreta Pianese guarda avanti con fiducia. Prosperi: “Personalità e correttezza” Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Piancastagnaio (Siena), 20 ottobre 2024 – Laè tornata dalla trasferta di sabato 19 ottobre a Rimini con un punto importante (0-0), che porta a tre la striscia di risultati positivi e mantiene per la terza gara consecutiva la porta imbattuta. Allo stadio ‘Romeo Neri’ la partita è stata equilibrata e con pochi squilli, se ci eccettua la traversa dei romagnoli al 5’ (deviazione decisiva di Boer sul colpo di testa di Parigi) e l’azione dei senesi al 13’ con Nicoli che cerca Mignani, anticipato all’ultimo dalla difesa di casa. I biancorossi si erano fatti vivi al 29’ quando Longobardi si avventava su una respinta corta della difesa e calcia da fuori area. La palla non centra lo specchio della porta. Nel secondo tempo Boccadamo si guadagnava un calcio di punizione da posizione pericolosa. Sulla palla andava Proietto che pescava Pacciardi, sfera rimpallata da un difensore di casa.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Una discreta Pianese guarda avanti con fiducia. Prosperi: “Personalità e correttezza” - Un buon punto ottenuto a Rimini. Romagnoli e amiatini non si fanno male nell'anticipo della decima giornata. Per i bianconeri si tratta del terzo risultato utile di fila ... (lanazione.it)

Antonio Buscè Soddisfatto del Pareggio contro la Pianese - In conferenza stampa, Antonio Buscè, allenatore del Rimini, ha espresso la sua soddisfazione per il pareggio a reti inviolate ottenuto contro la Pianese, un ri ... (news-sports.it)

Ascoli Calcio, le statistiche certificano il disastro. Un punto in 6 partite, vittoria manca da cinque settimane - Ascoli Calcio, le statistiche certificano il disastro. Un punto in 6 partite, vittoria manca da cinque settimane - picenotime.it - IT ... (picenotime.it)