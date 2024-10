Ugolini: «La differenza l’ha fatta Conte con i cambi». Quagliarella: «Punti pesanti» (Di domenica 20 ottobre 2024) Ugolini: «La differenza l’ha fatta Conte con i cambi». Quagliarella: «Punti pesanti» A Sky Sport: Quagliarella: vittoria pesante, ottimo primo tempo dell’Empoli. Bucciantini: «se vuoi vincere un campionato, devi vincere partite così. Poi, però, devi migliorare. Ha sofferto tanto, ha avuto problemi di lucidità tecnica, freschezza fisica. Ha sofferto Anjorin che poi ha provocato il rigore. Il Napoli non tira quasi mai in porta però vince e quando torni nello spogliatoio e guardi la classifica, cambia tutto. Altrimenti questa partita te la tieni addosso. Torni dentro e l’hai vinta, È un segno, un segnale. Ugolini: «Vitoria conquistata faticosamente dopo che si era vista nel primo tempo. A fare la differenza è stato Antonio Conte con i cambi, Simeone ha dato una svolta. La bella notizia arriva da una panchina verso cui Conte ha sempre parole importanti. Ilnapolista.it - Ugolini: «La differenza l’ha fatta Conte con i cambi». Quagliarella: «Punti pesanti» Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di domenica 20 ottobre 2024): «Lacon i».: «» A Sky Sport:: vittoria pesante, ottimo primo tempo dell’Empoli. Bucciantini: «se vuoi vincere un campionato, devi vincere partite così. Poi, però, devi migliorare. Ha sofferto tanto, ha avuto problemi di lucidità tecnica, freschezza fisica. Ha sofferto Anjorin che poi ha provocato il rigore. Il Napoli non tira quasi mai in porta però vince e quando torni nello spogliatoio e guardi la classifica,a tutto. Altrimenti questa partita te la tieni addosso. Torni dentro ei vinta, È un segno, un segnale.: «Vitoria conquistata faticosamente dopo che si era vista nel primo tempo. A fare laè stato Antoniocon i, Simeone ha dato una svolta. La bella notizia arriva da una panchina verso cuiha sempre parole importanti.

