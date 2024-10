Topi morti, rifiuti e giocattoli abbandonati sul litorale di Mercatello: la denuncia (Di domenica 20 ottobre 2024) Degrado sul litorale del quartiere Mercatello, a Salerno. Da giorni – ci segnala un lettore - vi sono ratti morti, rifiuti di ogni genere, giochi da mare abbandonati sulla spiaggia. Una situazione di totale abbandono che richiederebbe l’intervento degli addetti alla pulizia del litorale Salernotoday.it - Topi morti, rifiuti e giocattoli abbandonati sul litorale di Mercatello: la denuncia Leggi tutta la notizia su Salernotoday.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Degrado suldel quartiere, a Salerno. Da giorni – ci segnala un lettore - vi sono rattidi ogni genere, giochi da maresulla spiaggia. Una situazione di totale abbandono che richiederebbe l’intervento degli addetti alla pulizia del

