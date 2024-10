Liberoquotidiano.it - "Tirare dritto contro la magistratura, vergogna assoluta!": la furia di Giuseppe Cruciani contro le toghe

Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it

(Di domenica 20 ottobre 2024) Nel giorno in cui la sinistra esulta (ancora una volta) perla sentenza di un tribunale, ci pensaa fare la festa alle opposizioni. Vittima sacrificale del conduttore de La Zanzara, in studio a 4 di Sera su Rete 4, è la «povera» Simona Malpezzi.è agguerritissimo. Poche ore fa una giudice ha bollato come illegittimo il trasferimento dei migranti dall'Italia all'Albania, provocando la rabbia di Giorgia Meloni e del governo. «La decisione di oggi dei giudici è una- tuona l'ospite di Paolo Del Debbio -. Significa fondamentalmente che in Italia la politica sui migranti non la può fare un governo regolarmente eletto. E io direi la stessa identica cosa se ci fosse un governo di centrosinistra. È una cosa che dovrebbe invece interessare l'opposizione che sta gridando al successo».