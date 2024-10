Tvpertutti.it - Tempesta d'amore, trame dal 21/10 al 25/10: l'arrivo di Günther

Leggi tutta la notizia su Tvpertutti.it

(Di domenica 20 ottobre 2024)d'focalizzerà l'attenzione sul personaggio di, il padre di Vanessa, che arriverà presto al Fürstenhof, come segnalano ledal 21 al 25 ottobre 2024. Nel frattempo, Alfons deciderà di regalare alla nipote una culla realizzata a mano, ma la ragazza rischierà di rovinare la sorpresa, mentre Valentina sarà sul punto di scoprire la storia segreta di Greta e Noah. Poco dopo, la cuoca realizzerà che stare con uno Schwarzbach potrebbe compromettere il rapporto di lavoro con il suo superiore che è un Saalfeld. Florian, invece, andrà da Michael per un consulto medico e il medico confermerà i suoi sospetti, ma Maja lo contatterà per annunciargli una notizia inaspettata.