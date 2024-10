Superlega, Modena lotta ma Trento è più forte (Di domenica 20 ottobre 2024) Modena lotta, fa suo un set e l'ultimo finisce ai vantaggi, ma Trento è più forte e vince. La squadra di Alberto Giuliani perde 3-1 mostrando però tanto di buono in campo.I padroni di casa partono subito forte, Kozamernik conclude un’azione lunghissima e timeout chiamato da Giuliani sul 10-6 Modenatoday.it - Superlega, Modena lotta ma Trento è più forte Leggi tutta la notizia su Modenatoday.it (Di domenica 20 ottobre 2024), fa suo un set e l'ultimo finisce ai vantaggi, maè piùe vince. La squadra di Alberto Giuliani perde 3-1 mostrando però tanto di buono in campo.I padroni di casa partono subito, Kozamernik conclude un’azione lunghissima e timeout chiamato da Giuliani sul 10-6

Superlega - Perugia è più forte : Modena ko in casa - Lotta per tre set ma Perugia è più forte. Il Modena Volley perde 0-3 contro la Sir fra le mura di casa nella sfida che vale la terza giornata di campionato. I gialloblù partono subito forte, Buchegger spinge sia in battuta che in attacco ed è 10-7 con timeout della formazione ospite. Il set... (Modenatoday.it)

Grottazzolina - c’è poco da fare. Modena troppo forte : un altro ko - Ortenzi. Non c’è Fedrizzi nelle file di Grottazzolina (gioca Tatarov) formazione annunciata per Modena. Il primo scatto è a firma Buchegger con la bellissima rigiocata del 9-6 cui segue quella di Gutierrez per il 12-8. C’è spazio per Mati, entrano Ikhbayri e il giovane Barbanti, Modena avanza con uno sprazzo di grande personalità del vice De Cecco e dell’opposto libico fino al 25-14 finale. (Ilrestodelcarlino.it)