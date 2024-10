Sofia di Svezia, il look premaman con la mantella è da Regina (di eleganza) (Di domenica 20 ottobre 2024) Raggiante ed elegantissima, la Principessa Sofia di Svezia ha presenziato a uno dei suoi impegni istituzionali alla Sala Blu del municipio di Stoccolma con un outfit che non ha lasciato indifferente. La moglie di Carlo Filippo, incinta del quarto figlio, ha infatti sfoggiato un look premaman chic e raffinato, attirando gli sguardi di tutti su di sé. Sofia di Svezia, Regina di eleganza anche col pancione I suoi lineamenti sono più dolci e il suo viso è raggiante: Sofia di Svezia non potrebbe essere più bella e ha dimostrato ancora un a volta il suo buon gusto e la sua eleganza durante la cerimonia di laurea tenutasi nella Sala Blu del municipio di Stoccolma, un omaggio ai diplomati della Sophiahemmet School of Nursing, un’istituzione con una lunga tradizione legata alla Famiglia Reale svedese. Dilei.it - Sofia di Svezia, il look premaman con la mantella è da Regina (di eleganza) Leggi tutta la notizia su Dilei.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Raggiante ed elegantissima, la Principessadiha presenziato a uno dei suoi impegni istituzionali alla Sala Blu del municipio di Stoccolma con un outfit che non ha lasciato indifferente. La moglie di Carlo Filippo, incinta del quarto figlio, ha infatti sfoggiato unchic e raffinato, attirando gli sguardi di tutti su di sé.didianche col pancione I suoi lineamenti sono più dolci e il suo viso è raggiante:dinon potrebbe essere più bella e ha dimostrato ancora un a volta il suo buon gusto e la suadurante la cerimonia di laurea tenutasi nella Sala Blu del municipio di Stoccolma, un omaggio ai diplomati della Sophiahemmet School of Nursing, un’istituzione con una lunga tradizione legata alla Famiglia Reale svedese.

