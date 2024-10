Scontro tra moto e auto a Venezia, Mirco Trevisan morto a 46 anni per un sorpasso fatale: video della caduta (Di domenica 20 ottobre 2024) Grave incidente vicino Venezia: una moto ha impattato contro un'auto durante un sorpasso. Grave la donna, mentre Mirco Trevisan è morto Notizie.virgilio.it - Scontro tra moto e auto a Venezia, Mirco Trevisan morto a 46 anni per un sorpasso fatale: video della caduta Leggi tutta la notizia su Notizie.virgilio.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Grave incidente vicino: unaha impattato contro un'durante un. Grave la donna, mentre

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Concorso PNRR - si cercano docenti per Commissione A054 Storia dell’arte in Friuli Venezia Giulia - possibile partecipare anche da remoto - L'USR Friuli Venezia pubblica oggi 1° ottobre, per la terza volta dopo gli avvisi rispettivamente del 6 e 18 ottobre, l'interpello a livello nazionale di docenti disponibili a far parte della commissione della classe di concorso A054 Storia dell'Arte per il concorso DDG n. 2575/023 in Friuli Venezia Giulia. (Orizzontescuola.it)