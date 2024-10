Calciomercato.it - Roma-Inter, all’Olimpico c’è Strootman: “Ritiro? Ringrazio il fisioterapista”. E quanti altri vip | VIDEO

(Di domenica 20 ottobre 2024)Kevin, fresco diappena annunciato ieri: “Sono serenissimo, ilmi ha allungato la carriera di 10 anni”è la partita di cartello che chiude questa domenica di campionato. Una sfida fondamentale per entrambe le squadre, con una posta in palio di grande valore per la classifica e il morale. E come ogni big match che si rispetti, anche sugli spalti c’è la solita parata di stelle e vip. La presenza speciale di questa sera, però, è Kevinche appena ieri ha annunciato il suodal calcio giocato. Kevin– calciomercato.itcettato dai nostri microfoni, l’ex centrocampista giallorosso ha parlato così: “Ora ho più tempo per venire a vedere una partita. Come mi sento? Non lo so, è appena successo, ma sono molto sereno”.