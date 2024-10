Ripresi da un servizio di Brumotti per Striscia spostano la base di spaccio ma vengono arrestati (Di domenica 20 ottobre 2024) Il servizio andato in onda su Canale 5 lo scorso 14 ottobre: un blitz dell'inviato Vittorio Brumotti in una piazza di spaccio di Anzio. Durante le riprese, come denunciato dal tg satirico di Mediaset, "un gancio di Striscia è stato picchiato e minacciato di morte. L'inviato va a cercare le Latinatoday.it - Ripresi da un servizio di Brumotti per Striscia spostano la base di spaccio ma vengono arrestati Leggi tutta la notizia su Latinatoday.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Ilandato in onda su Canale 5 lo scorso 14 ottobre: un blitz dell'inviato Vittorioin una piazza didi Anzio. Durante le riprese, come denunciato dal tg satirico di Mediaset, "un gancio diè stato picchiato e minacciato di morte. L'inviato va a cercare le

