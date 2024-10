Retegui trascina l'Atalanta: 2-0 a Venezia. Fiorentina stile Sinner: 6-0 in casa del Lecce (Di domenica 20 ottobre 2024) Seconda vittoria di fila in campionato per l'Atalanta, che nell'ottava giornata passa in trasferta sul campo del Venezia. Al Penzo finisce 2-0 grazie alle reti di Pasalic e Retegui, con quest'ultimo che sale a 8 centri in Serie A diventando momentaneamente capocannoniere in solitaria. La squadra di Gasperini raggiunge invece 13 punti in classifica, mentre gli uomini di Di Francesco restano fanalino di coda a quota 4. Sette minuti sul cronometro e i bergamaschi passano subito avanti con la zampata di Pasalic, che sotto porta non sbaglia dopo un batti e ribatti in area su situazione di corner. Il 2-0 della Dea arriva a inizio ripresa con il solito Retegui, che indovina un bel pallonetto a tu per tu con Stankovic indirizzando ancora più chiaramente la sfida. Liberoquotidiano.it - Retegui trascina l'Atalanta: 2-0 a Venezia. Fiorentina stile Sinner: 6-0 in casa del Lecce Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Seconda vittoria di fila in campionato per l', che nell'ottava giornata passa in trasferta sul campo del. Al Penzo finisce 2-0 grazie alle reti di Pasalic e, con quest'ultimo che sale a 8 centri in Serie A diventando momentaneamente capocannoniere in solitaria. La squadra di Gasperini raggiunge invece 13 punti in classifica, mentre gli uomini di Di Francesco restano fanalino di coda a quota 4. Sette minuti sul cronometro e i bergamaschi passano subito avanti con la zampata di Pasalic, che sotto porta non sbaglia dopo un batti e ribatti in area su situazione di corner. Il 2-0 della Dea arriva a inizio ripresa con il solito, che indovina un bel pallonetto a tu per tu con Stankovic indirizzando ancora più chiaramente la sfida.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Pasalic-Retegui - l’Atalanta continua a vincere : 0-2 a Venezia - Eccome. Un attacco ritrovato, ammesso che si fosse perso, ma anche una difesa che qualcosa concede, sì, ma alla fine il clean sheet lo porta a casa con merito. Non solo perché Mateo Retegui è in un momento in cui la tendenza è quella di essere una specie di ‘Re Mida’ e ogni pallone che tocca diventa gol o grande occasione, rendendo tutto più facile. (Bergamonews.it)

Venezia-Atalanta 0-2 : vittoria della Dea - decidono Pasalic e Retegui! - Allo Stadio Penzo il match valido per la 8ª giornata di Serie A tra Juve-Lazio: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Venezia-Atalanta, valevole per la 8ª giornata del campionato di Serie A Enilive 2024/2025. PRIMO TEMPO 3? OCCASIONE VENEZIA – Ci prova subito Pohjanpalo, palla fuori di poco! […]. (Calcionews24.com)

Venezia-Atalanta - Retegui è uno spettacolo! Gol per la vittoria - Una partita mai in discussione per i bergamaschi, che superano agevolmente l’ostacolo segnando un gol per tempo.  SUCCESSO – L’Atalanta non si ferma e vince anche contro il Venezia con il risultato di 2-0. Giocata da fenomeno del capocannoniere del campionato in attesa della partita di Marcus Thuram di questa sera: Roma-Inter è in programma alle ore 20. (Inter-news.it)