Re Carlo e Camilla, paura in Australia: la minaccia del figlio segreto è grande (Di domenica 20 ottobre 2024) Scatta l’allerta per Re Carlo e la Regina Camilla. Lo scorso venerdì 18 ottobre il sovrano e consorte sono sbarcati in Australia per un tour che inizierà ufficialmente domenica 20 ottobre. È il primo grande viaggio del monarca da quando gli è stato diagnosticato il cancro lo scorso febbraio. La sicurezza è massima e non solo per lo stato di salute di Charles. Quest’ultimo ha ricevuto pubblicamente una minaccia da un uomo che da tempo afferma di essere suo figlio segreto. Il suo nome è Simon Charles Dorante-Day, ha 58 anni, è nato nel Regno Unito, ma oggi vive in Australia. È convinto di essere il figlio illegittimo di Carlo e Camilla poiché dato in adozione poco dopo la sua nascita. Da anni chiede un test del DNA per dimostrare le sue parole, senza però ricevere alcuna riposta dai Windsor. Dilei.it - Re Carlo e Camilla, paura in Australia: la minaccia del figlio segreto è grande Leggi tutta la notizia su Dilei.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Scatta l’allerta per Ree la Regina. Lo scorso venerdì 18 ottobre il sovrano e consorte sono sbarcati inper un tour che inizierà ufficialmente domenica 20 ottobre. È il primoviaggio del monarca da quando gli è stato diagnosticato il cancro lo scorso febbraio. La sicurezza è massima e non solo per lo stato di salute di Charles. Quest’ultimo ha ricevuto pubblicamente unada un uomo che da tempo afferma di essere suo. Il suo nome è Simon Charles Dorante-Day, ha 58 anni, è nato nel Regno Unito, ma oggi vive in. È convinto di essere ilillegittimo dipoiché dato in adozione poco dopo la sua nascita. Da anni chiede un test del DNA per dimostrare le sue parole, senza però ricevere alcuna riposta dai Windsor.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Re Carlo e la regina Camilla a Sydney : al via il royal tour in Australia - La coppia reale è arrivata in Australia. Gli impegni ufficiali inizieranno domenica 20, dopo un giorno di relax. Il viaggio, fortemente voluto da Carlo, è il primo in uno Stato del Commonwealth da quando è salito al trono, e per essere lì ha sospeso temporaneamente le cure per il cancro. (Vanityfair.it)

Australia - Re Carlo III e la Regina Camilla arrivati a Sidney - Le iconiche vele della Sydney Opera House sono state illuminate con immagini di precedenti visite reali per dare il benvenuto alla coppia, il cui viaggio di sei giorni sarà breve per gli standard reali. Re Carlo III e la regina Camilla sono arrivati a Sydney venerdì, per la prima visita australiana di un monarca britannico in carica in oltre un decennio e il primo del sovrano all’estero da quando ... (Lapresse.it)

Dalla regina Elisabetta in poi - i royal tour in Australia sono sempre stati memorabili. Ora tocca a re Carlo e Camilla. Leggi su Amica.it - I royal tour successivi, infatti, avvennero nel 1963, 1970, 1973, 1974, 1977, 1980, 1981, 1982, 1986, 1988, 1992, 2000, 2002, 2006 e, per l’ultima volta, nel 2011. Dal 18 al 26 ottobre re Carlo e la regina Camilla saranno impegnati in un royal tour in Australia. E poi aggiunse, in un’intervista con il New York Times: «Il tour fu totalmente traumatico. (Amica.it)