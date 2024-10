Radar in tilt, disagi voli nord Italia (Di domenica 20 ottobre 2024) 18.46 disagi, ritardi e voli dirottati in gran parte del nord Italia per problemi ai Radar. Il 'guasto' si starebbe lentamente risolvendo: verso la normalità. A Milano Linate la Sea (Società Esercizi Aeroportuali)ha avvertito i viaggiatori, così come a Malpensa, Bergamo e Torino, della mancata operatività. Alla base dei disagi vi sarebbero problemi ai sistemi dell'Enav, l'azienda che fornisce servizi di navigazione aerea civile. I problemi di operatività dei Radar sarebbero stati risolti con il progressivo riallineamento dei voli. Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di domenica 20 ottobre 2024) 18.46, ritardi edirottati in gran parte delper problemi ai. Il 'guasto' si starebbe lentamente risolvendo: verso la normalità. A Milano Linate la Sea (Società Esercizi Aeroportuali)ha avvertito i viaggiatori, così come a Malpensa, Bergamo e Torino, della mancata operatività. Alla base deivi sarebbero problemi ai sistemi dell'Enav, l'azienda che fornisce servizi di navigazione aerea civile. I problemi di operatività deisarebbero stati risolti con il progressivo riallineamento dei

