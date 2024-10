Preoccupano i fiumi del Bolognese: soglia rossa per il Reno, il Navile, il Savena e l'Idice (Di domenica 20 ottobre 2024) QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAYDopo le piogge torrenziali della notte, è alto il livello dei fiumi nel Bolognese. Sopra la soglia rossa, intorno alle 8 di mattina, sono il Samoggia, il Reno, il Navile e l’Idice.In particolare, il Samoggia, dopo aver toccato il picco Bolognatoday.it - Preoccupano i fiumi del Bolognese: soglia rossa per il Reno, il Navile, il Savena e l'Idice Leggi tutta la notizia su Bolognatoday.it (Di domenica 20 ottobre 2024) QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAYDopo le piogge torrenziali della notte, è alto il livello deinel. Sopra la, intorno alle 8 di mattina, sono il Samoggia, il, ile l’.In particolare, il Samoggia, dopo aver toccato il picco

Maltempo in Emilia Romagna e allerta rossa : evacuazioni nel Ravennate e Bolognese - attesa piena dei fiumi - "Abbiamo in totale 2000 evacuati" ha spiegato il Prefetto di Ravenna. Per diversi abitanti scattata la chiamata dell’Alert System per l'evacuazione temporanea e preventiva. Diverse evacuazioni in Emilia Romagna dove è allerta rossa per le piene dei fiumi durante la notte tra giovedì e venerdì. Continua a leggere . (Fanpage.it)

Monitoraggio dei fiumi a Castel Bolognese - Il sindaco di Castel Bolognese, Luca Della Godenza, con la struttura comunale e il gruppo comunale di Protezione Civile, sta monitorando l’evolversi dell’allerta e delle precipitazioni. Alle 17 il livello del Senio a Tebano è di 6.03 metri (soglia rossa), al Ponte del Castello il livello è di 4... (Ravennatoday.it)