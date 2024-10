Ilnapolista.it - Politano: «Conosciamo la forza del gruppo. Anche in fase di non possesso, il mister mi chiede sacrificio e io lo faccio volentieri»

Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it

(Di domenica 20 ottobre 2024) Matteoha parlato in conferenza stampa dopo Empoli-Napoli, finita 0-1. Le parole di«Sappiamo delladi questoe di avere tanti giocatori forti. Lo abbiamo dimostratocon l’ingresso di quelli della panchina, è successo tante volte e deve essere il nostro punto di». Conte ha detto che ti ha visto cambiato rispetto a quando eri all’Inter. «Io facevo un altro ruolo rispetto a quello che faceva lui, poi con l’età ho messo dentro consapevolezza ed esperienza». A che punto sei? «Mi sento bene fisicamente, sono contento di quello che sto facendo e cerco di dare il mio contributo.indi non, ilmie lo. Dovrò migliorare in zona finalizzativa, ma ci sarà tempo». Quanto c’è di Conte nel Napoli? «Ilsi è fatto sentire a fine primo tempo, abbiamo sbagliato quasi tutto.