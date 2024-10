"Perché Meloni è un problema per le toghe rosse". Cosa c'è dietro la mail di Patarnello: Donzelli inchioda la magistratura (Di domenica 20 ottobre 2024) "Giorgia Meloni è un problema per le toghe rosse Perché non è ricattabile. Non insegue interessi personali. Lo sapevamo. Ma, colpa grave, Meloni vuole riformare la giustizia. E i magistrati, secondo Patarnello, non sono abbastanza compatti nel combatterla". Così Giovanni Donzelli, responsabile organizzativo di Fratelli d'Italia, commenta in un video sui social la notizia della mail del giudice pubblicata dal Tempo, senza dubbio il caso politico di giornata. "Care toghe rosse - prosegue - compito dei magistrati, e la maggior parte dei vostri colleghi che combatte in trincea lo sa benissimo, è quello di fermare i mafiosi, i criminali, non quello di fermare i governi democratici. Preoccupatevi degli spacciatori, i mafiosi, i trafficanti. Non della Meloni. Patarnello in più trascina in questa battaglia contro il governo i vertici dell'Anm". Liberoquotidiano.it - "Perché Meloni è un problema per le toghe rosse". Cosa c'è dietro la mail di Patarnello: Donzelli inchioda la magistratura Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di domenica 20 ottobre 2024) "Giorgiaè unper lenon è ricattabile. Non insegue interessi personali. Lo sapevamo. Ma, colpa grave,vuole riformare la giustizia. E i magistrati, secondo, non sono abbastanza compatti nel combatterla". Così Giovanni, responsabile organizzativo di Fratelli d'Italia, commenta in un video sui social la notizia delladel giudice pubblicata dal Tempo, senza dubbio il caso politico di giornata. "Care- prosegue - compito dei magistrati, e la maggior parte dei vostri colleghi che combatte in trincea lo sa benissimo, è quello di fermare i mafiosi, i criminali, non quello di fermare i governi democratici. Preoccupatevi degli spacciatori, i mafiosi, i trafficanti. Non dellain più trascina in questa battaglia contro il governo i vertici dell'Anm".

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Mo : Meloni - 'risposte a problema sfollati Libano o si rischia caos' - Bisogna dare risposte immediate o la situazione può diventare deflagrante, sia in territorio libanese -contribuendo a una destabilizzazione che stiamo cercando di combattere- sia fino a casa nostra". Roma, 19 ott. . (Adnkronos) - La situazione degli sfollati in Libano "rischia di creare una situazione di non ritorno. (Iltempo.it)

Mo : Meloni - 'risposte a problema sfollati Libano o si rischia caos' - (Adnkronos) - La situazione degli sfollati in Libano "rischia di creare una situazione di non ritorno. Così la premier Giorgia Meloni in una breve intervista rilasciata ieri, a Beirut, al tg4. Bisogna dare risposte immediate o la situazione può diventare deflagrante, sia in territorio libanese -contribuendo a una destabilizzazione che stiamo cercando di combattere- sia fino a casa nostra". (Liberoquotidiano.it)

Meloni - Giorgetti e il problema dell’“allineamento” delle accise - Tutto si gioca sull’interpretazione di un passaggio sibillino del Piano strutturale di Bilancio (Psb). Questo garantirebbe un piccolo incremento di gettito (o, più realisticamente, di compensare il naturale calo del gettito dovuto alla maggiore efficienza del parco circolane), che certo il governo non disdegnerebbe. (Ilfoglio.it)