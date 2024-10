Inter-news.it - Pardo: «Inter, campionato allenante e competitivo. Strategia!»

(Di domenica 20 ottobre 2024) Pierluigisi è espresso nel pre-partita di Roma-. Questo il suo commento sulla sfida e su Federico Dimarco. IL RAGIONAMENTO – Pierluigisi è pronunciato a DAZN prima del fischio d’inizio di Roma-: «Credo ci sia un tema delle priorità e delle gerarchie. C’è una partita importante per i nerazzurri contro lo Young Boys, ma quello relativo alla competitività in Serie A è un bel dibattito. Le gerarchie non sono chiare, è un. Credo che siaessante seguire ciò».sulla formazione titolare dell’contro la Roma LAha poi proseguito esprimendosi sulle scelte di Simone Inzaghi per la sfida: «La formazione di stasera è la migliore, non c’è turnover. Questo sta a significare qualcosa dal punto di vista delle idee del tecnico piacentino per il match».