Papa Francesco rilancia l'appello per la pace e la protezione delle popolazioni vulnerabili (Di domenica 20 ottobre 2024) Papa Francesco, durante l'Angelus celebrato al termine della Messa di canonizzazione, ha rinnovato il suo appello per la pace in diverse regioni del mondo colpite da conflitti. Mettendo in evidenza l'importanza della figura di san Giuseppe Allamano, il pontefice ha esortato a proteggere le popolazioni fragili e vulnerabili, evidenziando il bisogno di solidarietà e di attenzione verso quelle comunità storicamente emarginate. Questo avvenimento mette in luce non solo la dimensione spirituale della canonizzazione, ma anche un forte messaggio sociale che richiama l'impegno collettivo per i diritti umani. l'appello per le popolazioni in guerra Durante la recita dell'Angelus, Papa Francesco ha dedicato un momento significativo alla preghiera per le popolazioni che attualmente soffrono a causa di conflitti armati.

