Pagelle Empoli-Napoli 0-1: Kvaratskhelia alla Lukaku non sbaglia dal dischetto (Di domenica 20 ottobre 2024) Voti e tabellino della sfida: Napoli ancora in vetta Il Napoli vince 1-0 contro l’Empoli grazie a un rigore di Khvicha Kvaratskhelia, rimanendo primo in classifica. Il rigore, concesso per fallo di Anjorin su Politano, regala tre punti sofferti alla squadra di Antonio Conte, che continua il suo cammino al vertice della Serie A. La partita ha visto un Empoli combattivo nel primo tempo, ma i toscani sono calati nella ripresa. I partenopei, forti dei loro pezzi da novanta, sono riusciti a conquistare un successo importante, pur senza brillare. Per l’Empoli, guidato da Roberto D’Aversa, arriva il secondo ko consecutivo, senza però intaccare il giudizio su un buon inizio di stagione. Le Pagelle del Napoli Simeone (7): Entrato nella ripresa, dà la scossa alla squadra. Fondamentale per alzare il baricentro. Napolipiu.com - Pagelle Empoli-Napoli 0-1: Kvaratskhelia alla Lukaku non sbaglia dal dischetto Leggi tutta la notizia su Napolipiu.com (Di domenica 20 ottobre 2024) Voti e tabellino della sfida:ancora in vetta Ilvince 1-0 contro l’grazie a un rigore di Khvicha, rimanendo primo in classifica. Il rigore, concesso per fallo di Anjorin su Politano, regala tre punti soffertisquadra di Antonio Conte, che continua il suo cammino al vertice della Serie A. La partita ha visto uncombattivo nel primo tempo, ma i toscani sono calati nella ripresa. I partenopei, forti dei loro pezzi da novanta, sono riusciti a conquistare un successo importante, pur senza brillare. Per l’, guidato da Roberto D’Aversa, arriva il secondo ko consecutivo, senza però intaccare il giudizio su un buon inizio di stagione. LedelSimeone (7): Entrato nella ripresa, dà la scossasquadra. Fondamentale per alzare il baricentro.

