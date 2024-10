Padel, torneo "7Grammi Caffè" a Meldola: nel doppio maschile vince la coppia Murtas-Valmori (Di domenica 20 ottobre 2024) Altra giornata di sport al Circolo Tennis e Padel di Meldola dove domenica 20 novembre si è concluso il primo torneo di doppio maschile (senza alcuna limitazione di iscrizione) della stagione 2024-2025. Nei tre campi panoramici di ultima generazione (coperti tutto l'anno e, al bisogno Forlitoday.it - Padel, torneo "7Grammi Caffè" a Meldola: nel doppio maschile vince la coppia Murtas-Valmori Leggi tutta la notizia su Forlitoday.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Altra giornata di sport al Circolo Tennis edidove domenica 20 novembre si è concluso il primodi(senza alcuna limitazione di iscrizione) della stagione 2024-2025. Nei tre campi panoramici di ultima generazione (coperti tutto l'anno e, al bisogno

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Padel - a Borgosatollo il torneo Met Borgo Challenger - Questo weekend, Borgosatollo si trasformerà nel cuore pulsante del padel con l'OPEN FITP "Met Borgo Challenger". La competizione, che si terrà sabato 19 e domenica 20 ottobre, è organizzata da Met Padel e vedrà oltre 100 atleti agonisti sfidarsi sui tre nuovissimi campi. I partecipanti... (Today.it)

Padel - a Borgosatollo il torneo Met Borgo Challenger - Questo weekend, Borgosatollo si trasformerà nel cuore pulsante del padel con l'OPEN FITP "Met Borgo Challenger". La competizione, che si terrà sabato 19 e domenica 20 ottobre, è organizzata da Met Padel e vedrà oltre 100 atleti agonisti sfidarsi sui tre nuovissimi campi. I partecipanti... (Bresciatoday.it)

Padel : singolare iniziativa al circolo di Albinea - dove hanno trionfato la coppia Gloria Manotti/Giorgio Soncini che si godranno la celebre kermesse di Monaco di Baviera. Vincono il torneo e volano due giorni all’Oktoberfest - . Sport e divertimento: il momento più atteso, infatti, è stato il "Beer padel pong", visto per la prima volta sui campi reggiani; è un gioco dove bisogna centrare i cesti con pallina e racchetta. Un torneo di padel con in palio un viaggio in Germania, per questo weekend, all’Oktoberfest di Monaco di Baviera: il primo "Oktober Padel Fest", che si è tenuto al circolo di Albinea, ha avuto come ... (Sport.quotidiano.net)