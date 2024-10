Olivia de Rothschild, a 22 anni guida la rivoluzione dei profumi Caron: “L’età non è un ostacolo. La Gen Z? Non è vero che siamo pigri, siamo attratti da ciò che ci stimola” (Di domenica 20 ottobre 2024) Carismatica, decisa, visionaria. A soli 22 anni, Olivia De Rothschild ha già preso le redini di un’azienda storica francese, trasformando una passione familiare in una vera e propria missione: rinnovare il marchio Caron, simbolo della profumeria di lusso, mantenendo intatta la sua eredità e puntando su innovazione e sostenibilità. Erede di una storica dinastia europea che a partire dalla fine del XVIII secolo ha stabilito un impero bancario e finanziario, cresciuta tra i profumi e i racconti di un tempo, Olivia è l’esatto contrario degli stereotipi affibbiati alla sua generazione, la Gen Z: i suoi primi passi in azienda li ha mossi quando aveva solo 16 anni e, terminati gli studi universitari, si è subito buttata sul lavoro. Ilfattoquotidiano.it - Olivia de Rothschild, a 22 anni guida la rivoluzione dei profumi Caron: “L’età non è un ostacolo. La Gen Z? Non è vero che siamo pigri, siamo attratti da ciò che ci stimola” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Carismatica, decisa, visionaria. A soli 22Deha già preso le redini di un’azienda storica francese, trasformando una passione familiare in una vera e propria missione: rinnovare il marchio, simbolo della profumeria di lusso, mantenendo intatta la sua eredità e puntando su innovazione e sostenibilità. Erede di una storica dinastia europea che a partire dalla fine del XVIII secolo ha stabilito un impero bancario e finanziario, cresciuta tra ie i racconti di un tempo,è l’esatto contrario degli stereotipi affibbiati alla sua generazione, la Gen Z: i suoi primi passi in azienda li ha mossi quando aveva solo 16e, terminati gli studi universitari, si è subito buttata sul lavoro.

