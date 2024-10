Napoli, vittoria di rigore: Kvaratskhelia stende l’Empoli e riporta Conte in vetta (Di domenica 20 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIl Napoli esce vittorioso da un match difficile contro l’Empoli, grazie a un rigore trasformato da Kvaratskhelia dopo un’ora di sofferenza. La squadra di Antonio Conte ha faticato per buona parte della gara, incapace di creare pericoli concreti fino all’ingresso di Simeone, decisivo nell’azione che ha portato al penalty. Con questo successo, Conte torna in vetta alla classifica, riportando il Napoli a +3 sulla Juventus. Una vittoria che, sebbene non brillante sul piano del gioco, dimostra la capacità della squadra di resistere e colpire nei momenti cruciali. La partita inizia con l’Empoli in pieno controllo del gioco: al 11’ Esposito prova una conclusione al volo, trovando però un attento Caprile. Pochi minuti dopo, è Pezzella a mettere alla prova il portiere partenopeo, ma ancora una volta Caprile si fa trovare pronto. Anteprima24.it - Napoli, vittoria di rigore: Kvaratskhelia stende l’Empoli e riporta Conte in vetta Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIlesce vittorioso da un match difficile contro, grazie a untrasformato dadopo un’ora di sofferenza. La squadra di Antonioha faticato per buona parte della gara, incapace di creare pericoli concreti fino all’ingresso di Simeone, decisivo nell’azione che ha portato al penalty. Con questo successo,torna inalla classifica,ndo ila +3 sulla Juventus. Unache, sebbene non brillante sul piano del gioco, dimostra la capacità della squadra di resistere e colpire nei momenti cruciali. La partita inizia conin pieno controllo del gioco: al 11’ Esposito prova una conclusione al volo, trovando però un attento Caprile. Pochi minuti dopo, è Pezzella a mettere alla prova il portiere partenopeo, ma ancora una volta Caprile si fa trovare pronto.

Empoli-Napoli 0-1 Un rigore di Kvaratskhelia dà i 3 punti al Napoli - TABELLINO EMPOLI-NAPOLI 0-1 EMPOLI (3-5-2): Vasquez 6; Goglichidze 6 (33’st Henderson 6), Ismajli 6, Viti 6; Gyasi 6, Anjorin 5. Nella ripresa squadre di nuovo in campo senza sostituzioni, con i padroni di casa ancora in avanti. 5, McTominay 6; Politano 6. NOTE: pomeriggio sereno, terreno di gioco in ottime condizioni. (Terzotemponapoli.com)

Empoli-Napoli 0-1 : i partenopei soffrono - ma Kvaratskhelia su rigore vale i 3 punti - La disattenzione di Anjorin, il quale atterra Politano in area di rigore, costa carissimo a Roberto D'Aversa, che era riuscito a mettere in serissima difficoltà gli ospiti, meritando decisamente di più degli zero punti ottenuti a fine gara. Davanti a Vasquez ci sono dunque nella linea a tre Goglichidze, Ismajli e Viti. (Sport.quotidiano.net)

Il Napoli espugna il Castellani e blinda la vetta : il rigore di Kvaratskhelia chiude l’imbattibilità interna dell’Empoli - Fuori Spinazzola e Lukaku, dentro Olivera e Simeone. Per l’arbitro Abisso è rigore e dagli undici metri Kvaratskhelia sceglie la soluzione centrale spiazzando Caprile. La partita era insidiosa, non solo per i numeri dell’Empoli in questo avvio di stagione (tre clean sheet su tre partite casalinghe), ma anche per i precedenti. (Sportface.it)