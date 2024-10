MOVIOLA – Roma-Inter proteste nerazzurre per fallo di Cristante con possibile rosso

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di domenica 20 ottobre 2024) Episodio dainper ilcartellinoai danni di Bryannon sventolato dall’arbitro Davide Massa di Imperia.veementi da parte di Inzaghi e di tutta la panchina per ilda DOGSO, in gergo la chiara occasione da rete, del centrocampista gialloche tocca fuori area Thuram lanciato a rete. In effetti, il tocco c’è seppur involontario e il tamponamento, appena prima dell’ingresso in area, è concreto: l’arbitro si perde il contatto e il Var nonviene perché probabilmente ritiene unvento da cartellino giallo, visto che anche Ndicka stava inseguendo l’attaccante nerazzurro. E’ per questo che non viene richiamato Massa, visto che il contatto è certamenteso: si può discutere sulo sul giallo, siamo al limite, come conferma anche Luca Marelli su Dazn.