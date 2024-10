MotoGp, in Australia vince Marc Marquez (Di domenica 20 ottobre 2024) 6.02 Terza vittoria stagionale negli ultimi 6 Gp per Marc Marquez che trionfa a Phillip Island in Australia.Lo spagnolo con la Ducati del Gresini Racing supera nel finale il connazionale Jorge Martin (Ducati Pramac).Terzo Francesco Bagnaia (Ducati) davanti a Di Giannantonio. Al via, Martin,scattato in pole, cerca di fuggire. Alle sue spalle rinvengono Bagnaia e Marc Marquez che, dopo una brutta partenza, si scatena. Pecco cede di schianto e si accontenta della terza piazza, ma ora i punti di distacco dallo stesso Martin diventano 20. Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di domenica 20 ottobre 2024) 6.02 Terza vittoria stagionale negli ultimi 6 Gp perche trionfa a Phillip Island in.Lo spagnolo con la Ducati del Gresini Racing supera nel finale il connazionale Jorge Martin (Ducati Pramac).Terzo Francesco Bagnaia (Ducati) davanti a Di Giannantonio. Al via, Martin,scattato in pole, cerca di fuggire. Alle sue spalle rinvengono Bagnaia eche, dopo una brutta partenza, si scatena. Pecco cede di schianto e si accontenta della terza piazza, ma ora i punti di distacco dallo stesso Martin diventano 20.

