MotoGp in Australia, oggi la gara: orario e dove vederla (Di domenica 20 ottobre 2024) (Adnkronos) – La MotoGp torna protagonista in Australia. Dopo la Sprint Race vinta da Martin, con Bagnaia scivolato in quinta L'articolo MotoGp in Australia, oggi la gara: orario e dove vederla proviene da Quotidiano Rosso di Sera. Rossodisera.eu - MotoGp in Australia, oggi la gara: orario e dove vederla Leggi tutta la notizia su Rossodisera.eu (Di domenica 20 ottobre 2024) (Adnkronos) – Latorna protagonista in. Dopo la Sprint Race vinta da Martin, con Bagnaia scivolato in quinta L'articoloinlaproviene da Quotidiano Rosso di Sera.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

MotoGp Australia - Marquez trionfa e Bagnaia terzo - Il pilota spagnolo della Ducati Gresini, al terzo successo stagionale, precede la Pramac del connazionale Jorge Martin e la Ducati ufficiale di Pecco Bagnaia, campione del mondo […]. Vittoria dello spagnolo davanti al connazionale Martin Marc Marquez trionfa nella MotoGp in Australia, conquistando la vittoria sulla pista di Phillip Island nel quart'ultimo appuntamento del Motomondiale 2024. (Sbircialanotizia.it)

VIDEO MotoGP - il sorpasso decisivo di Marquez su Martin nel GP d’Australia - Tempo e posizioni perse, ma il portacolori del team Ducati Gresini non si scompone e, giro dopo giro, va a riprendere “Martinator”. Il Cabroncito, primo poi al traguardo, ha vissuto una domenica particolare. Sulla pista di Phillip Island, finalmente baciata dal sole, i due piloti spagnoli hanno impreziosito la gara con una sfida davvero emozionante. (Oasport.it)

MotoGP - Marquez vince il furibondo duello con Martin in Australia. 3° un anonimo Bagnaia - 393Non classificati 36 Joan MIR SPA Repsol Honda Team HONDA 37’19. 047 179. 2 24. 9 15. 235 178. 467 178. Marquez è riuscito a trionfare oggi in Australia nonostante una partenza sfortunata e disastrosa (pattinamento eccessivo della gomma posteriore al via causato dalla visiera a strappo) che gli ha fatto perdere una marea di posizioni nell’allungo verso curva 1. (Oasport.it)