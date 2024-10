MotoGp, Di Giannantonio "In Australia la migliore gara dell'anno" (Di domenica 20 ottobre 2024) Ottimo quarto posto per il pilota della VR46 Racing Team PHILLIP ISLAND (Australia) - "Credo sia stata la miglior gara dell'anno, siamo andati davvero fortissimo e il podio è mancato per un pelo". Fabio Di Giannantonio è tra i protagonisti del GP d'Australia che si è corso oggi a Phillip Island. Il Ilgiornaleditalia.it - MotoGp, Di Giannantonio "In Australia la migliore gara dell'anno" Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Ottimo quarto posto per il pilotaa VR46 Racing Team PHILLIP ISLAND () - "Credo sia stata la miglior, siamo andati davvero fortissimo e il podio è mancato per un pelo". Fabio Diè tra i protagonisti del GP d'che si è corso oggi a Phillip Island. Il

MotoGp - Di Giannantonio "In Australia la migliore gara dell'anno" - Ottimo quarto posto per il pilota della VR46 Racing Team PHILLIP ISLAND (AUSTRALIA) - "Credo sia stata la miglior gara dell'anno, siamo andati davvero fortissimo e il podio è mancato per un pelo". Il . Fabio Di Giannantonio è tra i protagonisti del GP d'Australia che si è corso oggi a Phillip Island. (Ilgiornaleditalia.it)

Perché è stato penalizzato Di Giannantonio : come cambia la classifica della Sprint del GP d’Australia - 680 177. 3 34. 771 177. 324Non classificati72 Marco BEZZECCHI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing T DUCATI 16’22. Dopo qualche ora dalla conclusione della Sprint del GP d’Australia 2024 della MotoGP, disputata sul circuito di Phillip Island all’alba italiana, varia leggermente l’ordine d’arrivo a causa di una sanzione inflitta dagli stewards per infrazione del regolamento tecnico. (Oasport.it)

Ordine d’arrivo MotoGP - Sprint Race GP Australia 2024 : assolo di Martin - Bagnaia fuori dal podio - Di Giannantonio penalizzato - 356 175. 676 177. 194 11 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 19’34. 8795 5 21 Franco MORBIDELLI ITA Prima Pramac Racing DUCATI 19’22. 8 4. 4 8 laps 5 Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA 6’06. 680 177. 625 174. 7 3 laps 43 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Factory Racing KTM 10’29. (Oasport.it)