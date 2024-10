Migranti, Donzelli: “Mail magistrati contro Meloni inequivocabile, non ci fermeranno” (Di domenica 20 ottobre 2024) "Andremo avanti fino al termine del nostro mandato e poi ci faremo giudicare sì, ma dal popolo italiano" "Oggi Il Tempo pubblica una Mail tra magistrati dal contenuto inequivocabile contro la Meloni e le riforme in programma: 'Dobbiamo porre rimedio'. Così Giovanni Donzelli di Fdi in un video sui social. "Alle 18 e 32 del Sbircialanotizia.it - Migranti, Donzelli: “Mail magistrati contro Meloni inequivocabile, non ci fermeranno” Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di domenica 20 ottobre 2024) "Andremo avanti fino al termine del nostro mandato e poi ci faremo giudicare sì, ma dal popolo italiano" "Oggi Il Tempo pubblica unatradal contenutolae le riforme in programma: 'Dobbiamo porre rimedio'. Così Giovannidi Fdi in un video sui social. "Alle 18 e 32 del

Giorgia Meloni diffonde sui suoi social stralci di una mail pubblicata oggi dal Tempo, scritta da un esponente di Magistratura Democratica, il giudice Marco Patarnello: "Meloni non ha inchieste giudiziarie a suo carico e quindi non si muove per interessi personali ma per visioni politiche e questo la rende molto più forte, e anche molto più pericolosa la sua azione".