Oasport.it - LIVE Veneto Classic 2024 in DIRETTA: capolavoro di Magnus Cort dopo una giornata in fuga

(Di domenica 20 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.36 Quella odierna è la trentunesima vittoria in carriera per. L’ultima vittoria del danese risaliva a 66 giorni fa quando si era imposto alla seconda tappa del Giro di Danimarca. 16.34 Terzo posto per Xandro Meurisse (Alpecin Deceuninck). 16.33 Seconda posizione per Gregoire. 16.33 VITTORIA DI!! 16.32 Gregoire passa adesso sotto lo striscione dell’ultimo chilometro. 16.31 FLAMME ROUGE! 16.31 Gregoire sta guadagnando molto. Il francese ora è a 15? di ritardo da. 16.30 Ultimi 2 chilometri. 16.30 È un braccio di ferro trae Romaine Gregoire. Il francese ha 25? di ritardo e sta provando a rientrare sul corridore della Uno-X Mobility. 16.29ha terminato lo strappo con oltre 35? di vantaggio. 16.27 Accelerazione di Romaine Gregoire, insegue Giulio Pellizzari. 16.