LIVE Superbike, GP Spagna 2024 in DIRETTA: inizia la Superpole Race (Di domenica 20 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2/10 PASSA RAZGATLIOGLU! Il turco sale in testa. 1/10 Allungano subito Bulega e Razgatlioglu, dietro Petrucci è molto combattivo alle spalle di Alex Lowes per la terza piazza. 1/10 Razgatlioglu tenta l’attacco su Bulega in curva 1, l’azzurro della Ducati si difende dall’esterno. 11.00 SI PARTE! 11.00 Tutto pronto per la partenza della Superpole Race. 10.58 Partiti i piloti per il giro di ricognizione. 10.57 La lista di partenza della Superpole Race. 1 Nicolò Bulega Ducati 1:37.596 2 Toprak Razgatlioglu BMW +0.606 3 Alex Lowes Kawasaki +0.706 4 Danilo Petrucci Ducati +0.758 5 Iker Lecuona Honda +0.995 6 Andrea Locatelli Yamaha +1.069 7 Xavi Vierge Honda +1.081 8 Michael van der Mark BMW +1.084 9 Michael Rinaldi Ducati +1.154 10 Garrett Gerloff BMW +1.178 11 Andrea Iannone Ducati +1.226 12 Scott Redding BMW +1. Oasport.it - LIVE Superbike, GP Spagna 2024 in DIRETTA: inizia la Superpole Race Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di domenica 20 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2/10 PASSA RAZGATLIOGLU! Il turco sale in testa. 1/10 Allungano subito Bulega e Razgatlioglu, dietro Petrucci è molto combattivo alle spalle di Alex Lowes per la terza piazza. 1/10 Razgatlioglu tenta l’attacco su Bulega in curva 1, l’azzurro della Ducati si difende dall’esterno. 11.00 SI PARTE! 11.00 Tutto pronto per la partenza della. 10.58 Partiti i piloti per il giro di ricognizione. 10.57 La lista di partenza della. 1 Nicolò Bulega Ducati 1:37.596 2 Toprak Razgatlioglu BMW +0.606 3 Alex Lowes Kawasaki +0.706 4 Danilo Petrucci Ducati +0.758 5 Iker Lecuona Honda +0.995 6 Andrea Locatelli Yamaha +1.069 7 Xavi Vierge Honda +1.081 8 Michael van der Mark BMW +1.084 9 Michael Rinaldi Ducati +1.154 10 Garrett Gerloff BMW +1.178 11 Andrea Iannone Ducati +1.226 12 Scott Redding BMW +1.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

LIVE Superbike - GP Spagna 2024 in DIRETTA : Bulega vince gara-1 - Razgatlioglu è il nuovo campione del mondo - 38. 995 1’46. 10- Locatelli e Lowes si sfidano per il gradino più basso del podio. 822 +0. 42 Bulega si presenta in pole dopo aver praticamente distrutto il record del circuito con il tempo di 1. 196 1’40. 316 1’42. 357 PIT IN 17 14 LOWES 1’39. 11. 164 +3. 8894 9 PETRUCCI 1’38. 17 Ecco il risultato della Superpole: 1 11 BULEGA 1’37. (Oasport.it)

LIVE Superbike - GP Spagna 2024 in DIRETTA : Bulega guida la gara - Razgatlioglu mantiene la seconda posizione! - 071 1’40. 04 BULEGAAAA 1. 06414 47 BASSANI 1’38. 412 1’42. 354 +0. 165 PIT IN 4 7 LECUONA 1’38. 652 1’39. 000 2 54 RAZGATLIOGLU 1’38. 337 8 97 VIERGE 6. 11. 38. 52 Sono previsti 20 giri. 558 1’40. 446 1’40. 876 +0. Ottimo Petrucci quarto come Locatelli sesto. 000 25 33 RYDE 1’41. 38 Situazione diversa per il mondiale costruttori, dove la Ducati è in testa con 35 punti di vantaggio sulla stessa ... (Oasport.it)

LIVE Superbike - GP Spagna 2024 in DIRETTA : Bulega in testa - segue Razgatlioglu - 550 1’40. 248 +1. 2- Caduta anche per Bautista che si rialza in 24esima posizione. 643 +3. 337 8 97 VIERGE 6. 11. 230 +3. INIZIA LA SUPERPOLE! 10. 0399 21 RINALDI 1’38. 11. 013 18 53 RABAT 1’39. 11. 37. 821 13 77 AEGERTER 1’38. 13 Rea scivola, Petrucci sta per completare un giro che lo può mettere al terzo posto. (Oasport.it)