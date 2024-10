LIVE F1, GP USA 2024 in DIRETTA: ESTASI ROSSA! Leclerc precede Sainz, doppietta da delirio! Mondiale costruttori riaperto! (Di domenica 20 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.44 Mancano ancora ben 5 GP, di cui due con le Sprint. Se la Ferrari manterrà questo LIVEllo, allora per il Mondiale costruttori bisogna assolutamente provarci sino in fondo! 22.42 I distacchi parlano chiaro. Leclerc ha inflitto 8.5 a Sainz, ma ben 19.4 a Verstappen e 20.3 a Norris (a cui sono stati aggiunti 5? per la penalità). 22.41 Leclerc sontuoso. Con una partenza fulminea ha approfittato del battibecco tra Verstappen e Norris, ritrovandosi da 4° a 1°! Poi con le gomme medie ha imposto un ritmo indemoniato, guadagnando fino a 11 secondi su Verstappen. Dopodiché con le hard si è limitato ad amministrare. Una vittoria nettissima per la Ferrari, confermata anche dal 2° posto di Sainz. 22.40 Sarebbe troppo banale, e nemmeno corretto, dire che l’arrivo di Loic Serra ha dato una svolta alla Ferrari. Oasport.it - LIVE F1, GP USA 2024 in DIRETTA: ESTASI ROSSA! Leclerc precede Sainz, doppietta da delirio! Mondiale costruttori riaperto! Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di domenica 20 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.44 Mancano ancora ben 5 GP, di cui due con le Sprint. Se la Ferrari manterrà questollo, allora per ilbisogna assolutamente provarci sino in fondo! 22.42 I distacchi parlano chiaro.ha inflitto 8.5 a, ma ben 19.4 a Verstappen e 20.3 a Norris (a cui sono stati aggiunti 5? per la penalità). 22.41sontuoso. Con una partenza fulminea ha approfittato del battibecco tra Verstappen e Norris, ritrovandosi da 4° a 1°! Poi con le gomme medie ha imposto un ritmo indemoniato, guadagnando fino a 11 secondi su Verstappen. Dopodiché con le hard si è limitato ad amministrare. Una vittoria nettissima per la Ferrari, confermata anche dal 2° posto di. 22.40 Sarebbe troppo banale, e nemmeno corretto, dire che l’arrivo di Loic Serra ha dato una svolta alla Ferrari.

