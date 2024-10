LIVE Ciclismo su pista, Mondiali 2024 in DIRETTA: doppio impegno per Viviani tra Eliminazione e Madison (Di domenica 20 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE della quinta e ultima giornata dei Mondiali di Ciclismo su pista 2024. A Ballerup (Danimarca) si concludono le rivincite dei Giochi olimpici di Parigi con tanti azzurri in gara alla ricerca di risultati di prestigio anche se molti atleti italiani non sono arrivati al meglio della condizione e alcuni (in particolare Filippo Ganna) hanno rinunciato a partecipare. Nella quinta giornata si assegnano cinque titoli e la squadra italiana ha ancora diverse carte da giocare per migliorare la posizione nel medagliere. Si parte con la velocità maschile. olandesi super favoriti per il podio con Lavreysen e Hoogland a caccia della doppietta ma diversi outsider in grado di rompere le uova nel paniere ai plurimedagliati dei Paesi Bassi. Oasport.it - LIVE Ciclismo su pista, Mondiali 2024 in DIRETTA: doppio impegno per Viviani tra Eliminazione e Madison Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di domenica 20 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti nelladella quinta e ultima giornata deidisu. A Ballerup (Danimarca) si concludono le rivincite dei Giochi olimpici di Parigi con tanti azzurri in gara alla ricerca di risultati di prestigio anche se molti atleti italiani non sono arrivati al meglio della condizione e alcuni (in particolare Filippo Ganna) hanno rinunciato a partecipare. Nella quinta giornata si assegnano cinque titoli e la squadra italiana ha ancora diverse carte da giocare per migliorare la posizione nel medagliere. Si parte con la velocità maschile. olandesi super favoriti per il podio con Lavreysen e Hoogland a caccia della doppietta ma diversi outsider in grado di rompere le uova nel paniere ai plurimedagliati dei Paesi Bassi.

LIVE – Trapani-Cerignola - Serie C 2024/2025 (DIRETTA) - Stadio Provinciale di Erice pronto a ospitare lo scontro tra i siciliani, neopromossa di grandi ambizioni e fin qui reduce da un buon avvio di campionato, e i pugliesi che si trovano addirittura al secondo posto con quattro punti in più dei granata. PER AGGIORNARE LA DIRETTA PREMERE F5 O FARE REFRESH Trapani-Cerignola ore 15 The post LIVE – Trapani-Cerignola, Serie C 2024/2025 (DIRETTA) ... (Sportface.it)

LIVE – Foggia-Catania - Serie C 2024/2025 (DIRETTA) - La diretta live di Foggia-Catania, match valido per la decima giornata del girone C della Serie C 2024/2025. Molto bene invece l’ambiziosa formazione etnea, che è terza e vuole lottare per riassaporare il calcio che conta. PER AGGIORNARE LA DIRETTA PREMERE F5 O FARE REFRESH Foggia-Catania ore 15 The post LIVE – Foggia-Catania, Serie C 2024/2025 (DIRETTA) appeared first on SportFace. (Sportface.it)

LIVE MotoGP - GP Australia 2024 in DIRETTA : Marquez vince il duello con Martin - Bagnaia a -20 - A Phillip Island la gestione della gomma è ancora più importante che su altre piste. Mir +1. Alex Marquez (Ducati) 9. Franco Morbidelli (Ducati) 8. -12 Bagnaia ormai si è staccato. 4. 52 CHIUSO IL WARM UP! Passi molto simili per le Ducati principali: Marquez con il miglior tempo in 1’27”812 avanti a Bagnaia e Bastianini, ma anche Jorge Martin sembra avere un ottimo passo. (Oasport.it)