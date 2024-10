L’intelligenza artificiale migliora il riciclo | così due città americane hanno ridotto gli errori dei cittadini analizzando la spazzatura

Leggi tutta la notizia su Open.online

(Di domenica 20 ottobre 2024) In piedi davanti ai bidoni, con il dubbio su quale sia quello giusto per buttare quell’imballaggio fatto con due o tre diversi tipi di plastica, lo spazzolino, la ciotola che si è rotta, il vetro sporco. Tra regole iperlocali e rifiuti che mettono alla prova la capacità di chi li butta di capire di che materiale sono fatti, non sempre riciclare si rivela semplice. Un problema che si ripercuote sulle società che si occupano dello smaltimento, che si trovano di fronte a bidoni pieni di rifiuti che sarebbero dovuti finire da un’altra parte. Per venire a capo del problema, diversestanno sperimentando l’uso del