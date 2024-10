La moglie di Sinwar in fuga con la borsetta di Hermes da 32mila dollari. Una “strana” ricchezza… (video) (Di domenica 20 ottobre 2024) L’iconica Birkin di Hermes, una borsa dal costo di oltre 30mila dollari, avvistata nel tunnel di Gaza dove il leader di Hamas, Yahya Sinwar, è passato con la famiglia nei giorni precedenti e successivi all’attacco del 7 ottobre 2023? Stando alle immagini catturate all’ingresso del tunnel, la borsa sembrerebbe infatti apparire brevemente nel filmato, tenuta in mano dalla moglie del terrorista la cui morte è stata confermata recentemente dall’esercito israeliano. Secoloditalia.it - La moglie di Sinwar in fuga con la borsetta di Hermes da 32mila dollari. Una “strana” ricchezza… (video) Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di domenica 20 ottobre 2024) L’iconica Birkin di, una borsa dal costo di oltre 30mila, avvistata nel tunnel di Gaza dove il leader di Hamas, Yahya, è passato con la famiglia nei giorni precedenti e successivi all’attacco del 7 ottobre 2023? Stando alle immagini catturate all’ingresso del tunnel, la borsa sembrerebbe infatti apparire brevemente nel filmato, tenuta in mano dalladel terrorista la cui morte è stata confermata recentemente dall’esercito israeliano.

