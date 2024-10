Sport.quotidiano.net - Juventus-Lazio 1-0, decide nel finale l'autogol di Gila

(Di domenica 20 ottobre 2024) Torino, 19 ottobre 2024 – Laapproccia bene il match nella mai banale cornice dell'Allianz Stadium salvo poi farsi male da sola prima con il rosso ricevuto (dopo intervento del Var) da Romagnoli per fallo da ultimo uomo su Kalulu e poi con l'diche nelindirizza la contesa direzione. Proprio grazie alla superiorità numerica, il dominio dei bianconeri si fa netto ma sterile e quando il bersaglio viene centrato è la traversa a opporsi, come accade all'alba della ripresa a Vlahovic dopo un disimpegno in area così così di: un piccolo spoiler di quello che sarebbe accaduto all'85', il minuto buono per riportare il sorriso in casa, evitando l'ennesimo pareggio di questo inizio di campionato.