Il Pd irpino lancia la Festa dell'Unità: atteso anche De Luca (Di domenica 20 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIl coordinamento irpino del Partito Democratico lancia la Festa Provinciale de L'Unità. Una due giorni, il 26 e 27 ottobre 2024 presso il Viva Hotel, che vedrà un parterre di figure di spicco del dem con le conclusioni affidate al Governatore campano Vincenzo De Luca. Il programma di sabato: L'evento avrà inizio alle ore 10.00 con i saluti di Gerardo Capodilupo, Presidente dell'Assemblea Provinciale PD Avellino, Nello Pizza, Segretario Provinciale, e Antonio Misiani, Commissario del PD Campania. A seguire tavola rotonda sul tema "Acqua come bene di tutti" moderata da Enza Ambrosone, Coordinatrice della Segreteria PD Avellino, con gli interventi di Antonello Lenzi, Presidente di Alto Calore Servizi, Luca Mascolo, Presidente di EIC Campania, e Fulvio Bonavitacola, Vice Presidente della Regione Campania con delega all'Ambiente.

