**Ia: Mattarella, 'ogni persona e ogni situazione di vita sono irripetibili'** (Di domenica 20 ottobre 2024) Bari, 20 ott. (Adnkronos) - "Quali decisioni devono rimanere saldamente nelle mani delle persone e quali possono essere affidate o delegate a un supercalcolatore? Pensiamo davvero che una macchina possa sostituire un medico nella cura dei malati o un giudice nel redigere una sentenza? Non si può fare a meno di riflettere sulla irripetibilità di ogni singola persona umana e sulla irripetibilità di ogni situazione di vita". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo a Bari all'inaugurazione del terzo Festival delle Regioni e delle Province autonome, dedicato al tema 'La regione del futuro tra digitale e green: quali competenze per azzerare le distanze?' Liberoquotidiano.it - **Ia: Mattarella, 'ogni persona e ogni situazione di vita sono irripetibili'** Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Bari, 20 ott. (Adnkronos) - "Quali decisioni devono rimanere saldamente nelle mani delle persone e quali posessere affidate o delegate a un supercalcolatore? Pensiamo davvero che una macchina possa sostituire un medico nella cura dei malati o un giudice nel redigere una sentenza? Non si può fare a meno di riflettere sullatà disingolaumana e sullatà didi". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, intervenendo a Bari all'inaugurazione del terzo Festival delle Regioni e delle Province autonome, dedicato al tema 'La regione del futuro tra digitale e green: quali competenze per azzerare le distanze?'

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi pi√Ļ recenti.

**Mattarella : 'diritto internazionale umanitario va rispettato in ogni circostanza'** - "Si ha la sensazione che il mondo si stia infilando in una fase in cui il patrimonio racchiuso nelle Convenzioni di Ginevra appaia una pura petizione di principio. Lo scopo √® porre un freno al piano inclinato degli orrori della guerra. (Adnkronos) - "Il diritto internazionale umanitario, con le sue convenzioni -i trattati pi√Ļ ratificati del pianeta- rappresenta un riconoscimento di fratellanza ... (Liberoquotidiano.it)

De Gasperi : Mattarella - ‚Äėimpareggiabile statista - difese l?italianit√† e i diritti di ogni comunit√†‚Äô - ‚ÄúSi deve alla sua lungimiranza anche l?adesione dell?Italia all?Alleanza Atlantica, strumento di consolidamento delle democrazie, cos√¨ come, nello stesso tempo, l?avvio del processo di integrazione europea ? suo costante obiettivo ‚Äď in cui la Repubblica Italiana svolse un ruolo di primo piano, tramandando alle generazioni percorsi di pace‚ÄĚ, conclude il capo dello Stato. (Calcioweb.eu)

De Gasperi : Mattarella - 'impareggiabile statista - difese l'italianità e i diritti di ogni comunità' - Lo dice il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione del settantesimo anniversario della scomparsa di Alcide De Gasperi. "Pagò con la carcerazione la sua opposizione nei confronti dell'affermazione del regime fascista, e non rinunciò mai a perseguire quegli ideali volti a pervenire a un ordinamento statale basato sul rispetto delle libertà fondamentali che lo portarono in ... (Liberoquotidiano.it)