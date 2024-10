Formiche.net - I sindacati recuperino l’indipendenza dai partiti. Scrive Merlo

(Di domenica 20 ottobre 2024) È ormai sempre più evidente che ci troviamo di fronte a due modelli di sindacato. E mai come in questi ultimi tempi si allarga la divaricazione e la distanza tra i vari attori in campo. Per semplificare, e senza alcun spirito polemico, da un lato abbiamo un sindacato squisitamente politico eco che ormai fa della battaglia politica frontale contro un nemico ideologico giurato la sua stessa ragion d’essere. Al punto che non si capisce bene chi detta l’agenda a chi. E cioè, per entrare nello specifico, se la Cgil di Landini alla coalizione delle sinistre guidata dal Pd o se è l’alleanza delle sinistre unite ad imporlo al sindacato. Comunque sia, si tratta ormai della stessa cosa.