Highlights e gol Lecce-Fiorentina 0-6 | Serie A 2024 25 VIDEO

Gli Highlights e le azioni salienti di Lecce-Fiorentina 0-6, match dell'ottava giornata di Serie A 2024/2025. Doppiette per i due nuovi acquisti Cataldi e Colpani. Reti anche per Beltran e Parisi. Il Lecce era rimasto in 10 uomini dal 45? del primo tempo a causa di un fallo di Gallo su Dodò all'imbocco dell'area di rigore.

Highlights Serie A | Lecce-Inter Primavera 0-0 - confronto equilibrato! - Con questo pareggio, l’Inter Primavera sale a 11 punti in classifica, rimanendo nella parte alta della graduatoria, ma con prestazioni altalenanti rispetto agli ottimi risultati ottenuti in Youth League. Il Lecce ha risposto con qualche fiammata, in particolare un tiro-cross insidioso di Kovac, che ha richiesto un intervento di Calligaris?. (Inter-news.it)

VIDEO – Udinese-Lecce 1-0 - Serie A : gol e highlights della partita - Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale (VIDEO – Udinese-Lecce 1-0, Serie A: gol e highlights della partita) © Inter-News. Tre punti sicuramente utlissimi alla squadra di Runjaic che sale a quota 13 in classifica e, soprattutto, ... (Inter-news.it)

Highlights e gol Udinese-Lecce 1-0 : Serie A 2024/2025 (VIDEO) - Il Lecce però non sta a guardare e Gallo, con un mancino pericoloso, sibila all’angolino della porta difesa da Okoye. Udinese, momentaneamente, al secondo posto con 13 punti. Prima frazione di gioco con occasioni da una parte e dall’altra, soprattutto per i padroni di casa che vanno vicinissimi al gol del vantaggio ma colpiscono due legni. (Sportface.it)