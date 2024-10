Guerra in Ucraina, a Baku l’incontro segreto informale tra Germania e Russia (Di domenica 20 ottobre 2024) A diffondere la notizia dell'incontro a Baku i media tedeschi, che parlano della partecipazione di alti rappresentanti di entrambi i paesi. I partecipanti tedeschi non hanno però rilasciato dichiarazioni a riguardo. Nel vertice si dovrebbero affrontare tematiche quali la durata della Guerra in Ucraina e il rilancio dei rapporti russo-tedeschi L'articolo Guerra in Ucraina, a Baku l’incontro segreto informale tra Germania e Russia proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Guerra in Ucraina, a Baku l’incontro segreto informale tra Germania e Russia Leggi tutta la notizia su Ildifforme.it (Di domenica 20 ottobre 2024) A diffondere la notizia dell'incontro ai media tedeschi, che parlano della partecipazione di alti rappresentanti di entrambi i paesi. I partecipanti tedeschi non hanno però rilasciato dichiarazioni a riguardo. Nel vertice si dovrebbero affrontare tematiche quali la durata dellaine il rilancio dei rapporti russo-tedeschi L'articoloin, atraproviene da Il Difforme.

