Giustizia SantaluciaAnm | le toghe non cercano contrapposizione

Roma, 20 ott. (askanews) – "Nessun magistrato né l'Associazione nazionale magistrati ha mai detto di voler 'porre rimedio' all'azione del presidente del Consiglio. Non cerchiamo alcuna contrapposizione con l'esecutivo, ma viviamo una grande preoccupazione per gli attacchi rivolti ad alcuni uffici giudiziari per il semplice fatto di aver deciso secondo legge e diritto". Lo dichiara il presidente dell'Associazione nazionale magistrati Giuseppe Santalucia. "I magistrati italiani – sottolnea- intendono soltanto poter onorare, nel quotidiano esercizio delle loro delicate funzioni, il mandato costituzionale di effettiva garanzia dei diritti delle persone.

